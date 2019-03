KORIAN : Oddo BHF relève sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF relève son objectif de cours de 37,50 à 39 euros sur Korian, tout en maintenant sa recommandation Achat, dans le sillage des résultats 2018 et du relèvement des objectifs 2019 et 2021. Pour le bureau d’études, le statut et la visibilité du gestionnaire de maisons de retraite médicalisées sortent renforcés de cette publication/présentation. Par ailleurs, cette guidance de moyen terme est construite pour être un minimum, laissant imaginer de prochains effets momentum, souligne l’analyste.Enfin, l'expert conclut que l'écart de valorisation avec le concurrent Orpéa est encore avantageux.