KORIAN : Predica et Malakoff Médéric Humanis détiennent 29,5% du capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Korian a annoncé l'évolution de son actionnariat après le reclassement partiel de la participation du fonds de pension canadien, Investissements PSP, dans le cadre de la constitution d'un livre d'ordres accélérée. Le fonds a cédé 5,7 millions d'actions Korian, représentant 7% du capital de la société. Cette opération a notamment permis à Predica, filiale assurance vie de Crédit Agricole Assurances, et Malakoff Médéric Humanis de renforcer leur participation.En effet, ces deux actionnaires de référence et de long terme, détiennent à eux deux presque un tiers du capital de Korian. Dans le même temps, le flottant s'est élargi et permettra d'accroître la liquidité du titre.Dans un communiqué, Investissements PSP a réaffirmé sa confiance dans la stratégie de Korian et ses perspectives à long terme.Cette répartition du capital ne tient pas compte de l'option de paiement du dividende en actions.