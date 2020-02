KORIAN : confiant dans la réalisation de ses objectifs 2021

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le contrat est rempli pour Korian qui a présenté de solides résultats au titre de son exercice 2019. Une bonne performance que le spécialiste de la prise en charge de la dépendance entend bien réitérer cette année, avec une nouvelle accélération de la croissance de l’activité. Le titre Korian (-4,61% à 40,98 euros) n’en profite guère sur la place de Paris, qui traverse une zone de fortes turbulences en raison de la propagation de l’épidémie du Covid-19. Néanmoins, l’action affiche toujours un gain de 27% sur un an.Dans le détail, Korian a enregistré un bénéfice net (part du groupe) de 136 millions d'euros l'an dernier (+10,4% sur un an) et un Ebitda de 535,1 millions d'euros (+12,2%). Il en découle une marge de 14,8%, en progression de 50 points de base. En ce qui concerne l'Ebitdar, il ressort à 948 millions d'euros, soit une marge stable, à 26,2 %.Enfin, le chiffre d'affaires s'établit à 3,61 milliards d'euros, en hausse de 8,3% en données publiées et 3,8% en organique. Toutes les zones géographiques, et toutes les activités ont contribué à la hausse du chiffre d'affaires.Le groupe est désormais présent dans 6 pays : la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, mais également l'Espagne et les Pays-Bas. Ces pays représentent près de 55% de la population européenne de plus de 75 ans.Compte tenu de ces éléments, Korian proposera un dividende 2019 de 0,66 euro (avec option de paiement en actions), soit une hausse de 10% par rapport à 2018.A l'occasion d'une conférence de presse, Sophie Boissard, la Directrice Générale de Korian, a salué " une année très positive et réussie ".Du côté des perspectives, les choses se présentent bien également. Korian anticipe une accélération de sa croissance en 2020 avec une hausse d'environ 9 % de son chiffre d'affaires et une marge d'Ebitda supérieure à 15 %.De plus, le groupe est également confiant dans la réalisation de ses objectifs 2021, à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 4,2 milliards d'euros, une marge d'Ebitda supérieure à 15,5 % et la génération de cash flow libre opérationnel de 300 millions d'euros.