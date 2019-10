Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Korian a installé, jeudi 17 octobre, son Conseil des Parties Prenantes, le premier du secteur de l’accompagnement des personnes âgées. Composé de 14 membres extérieurs au groupe, il est présidé par le Dr Françoise Weber, ancienne Directrice générale adjointe de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), aujourd’hui à la retraite.Ce Conseil, indépendant, qui constitue un lieu d'échanges et de réflexions, aura pour mission d'éclairer Korian sur les enjeux liés à l'activité de l'entreprise et aux questions sociétales du vieillissement. Il se réunira deux fois par an.