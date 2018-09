KORIAN : en tête du SBF 120

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Korian bondit de 5,5% à 31,384 euros, soutenu par des résultats semestriels solides et la révision à la hausse de ses objectifs 2018. Le groupe a réalisé au premier semestre 2018 un résultat net part du groupe en hausse de 26,3% à 52 millions d'euros. L'Ebitda s’élève à 228 millions, en hausse de 9,2%. Le taux de marge s’établit à 13,9%, en progression de 40 points de base. L'Ebitar (Ebitda avant loyers) s'élève à 424 millions, en progression de 5,8%. Le taux de marge est stable, à 26%, grâce à une gestion opérationnelle optimisée. Le chiffre d'affaires a grimpé de 6% à 1,634 milliard.Fort de ces résultats, Korian a relevé ses objectifs annuels 2018. Le groupe table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires proche de 6% et sur un taux de marge opérationnelle (Ebitda) stable.Sophie Boissard, directrice générale de Korian, a commenté : "L'avance prise au premier semestre nous permet de relever nos objectifs de croissance et de marge pour l'année 2018 ".