Korian annonce la signature d’un accord d’amendement et d’extension du contrat de crédit syndiqué conclu en juillet 2016 avec ses banques partenaires. Ce nouvel accord renforce la structure et la flexibilité financière de l'expert européen des services de soins et d’accompagnement aux seniors sur le long-terme. Il prévoit en effet un rééquilibrage des facilités de prêt à terme (Term Loan) et de prêt revolving (Revolving Credit Facility - RCF) désormais à 500 millions d’euros chacune.Cet accord prévoit aussi une maturité maximum allongée de 3 ans jusqu'en 2024, avec deux options d'extension d'une année pour la tranche RCF.Korian bénéficie également de conditions financières améliorées, notamment grâce à une baisse de la grille de marge de 40 points de base.