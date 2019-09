Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Korian poursuit la diversification de son offre en tant qu'opérateur intégré de solutions pour les personnes en perte d'autonomie. Un an après la création de Korian Solutions, son agence digitale intégrée, le groupe franchit une nouvelle étape. Il lance aujourd'hui Oriane, une solution globale de services à domicile qui s'appuie sur le savoir-faire de Petits-fils, qui a rejoint Korian en novembre 2018.Oriane combine tout le potentiel du digital et l'intervention de professionnels référents de l'accompagnement et du soin pour la personne aidée, en toute proximité avec les proches et les aidants.