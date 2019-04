KORIAN : le titre chute en Bourse suite à la mort de plusieurs résidents

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Korian recule de 5,27% à 34,18 euros sur la place de Paris, alors que 5 résidents d’un établissement près de Toulouse sont décédés et 15 autres hospitalisés, suite à une intoxication alimentaire présumée. « Vingt deux résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ‘La Chêneraie’ à Lherm auraient été victimes d’une intoxication alimentaire dans la soirée du 31 mars après le dîner », indique la préfecture de la Haute-Garonne. Des investigations sont en cours pour déterminer l’origine de l’intoxication alimentaire présumée." Les repas-témoins ont été mis sous séquestre et conservés dans l'attente de l'intervention de la Direction départementale de la protection des populations ", explique l'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie.L'ARS a entamé les premières investigations dès cette nuit. De son côté, Korian a lancé une enquête interne.Ouvert en 2006, cet établissement privé fait partie du groupe Oméga, repris par le groupe Korian le 18 février dernier. ‘La Chêneraie' hébergeait 82 résidents, dont 17 personnes accueillies en unité protégée (Maladies d'Alzheimer et apparentées).Dans un communiqué, Korian indique que l'établissement produit les repas sur place avec ses propres équipes de cuisine." Le dernier contrôle réglementaire d'hygiène périodique, réalisé par un bureau d'étude externe, avait eu lieu le 12 février dernier. Les résultats de ce contrôle étaient conformes ", souligne Korian.