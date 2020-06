KORIAN : noue des partenariats avec deux startups

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Korian a annoncé deux nouveaux partenariats innovants. Le premier vise à accélérer la digitalisation en établissements médico-sociaux ou sanitaires. Korian est ainsi entré en discussions exclusives avec le groupe mutualiste VYV, pour prendre une participation majoritaire dans la start-up Technosens et développer avec elle des solutions digitales simples et ergonomiques favorisant le maintien des liens à distance des résidents ou patients avec leurs proches, et améliorant la coordination et le confort de travail des équipe soignantes.Cette start-up grenobloise créée en 2017 a conçu la solution E-Lio, qui consiste en une plateforme permettant une triple interaction Résidents/Patients – Familles – Collaborateurs à travers une box installée dans chaque chambre et connectée à la télévision.Grâce au partenariat conclu, elle va maintenant pouvoir être déployée progressivement dans l'ensemble des maisons de retraite et les cliniques du groupe en France puis en Europe.Le second partenariat vise à faciliter les liens locaux avec les professionnels de santé libéraux intervenant au domicile ou en établissement. A ce titre, Korian a décidé de nouer un partenariat avec la start-up Medicalib, en prenant, aux côtés de ses fondateurs et de Day One Entrepreneurs et Partners, une participation minoritaire au capital de cette société.Medicalib a développé une plateforme de mise en relation entre patients et professionnels de santé à domicile (infirmières, kinésithérapeuthes, sages-femmes), grâce à un système de géolocalisation qui permet d'obtenir une confirmation de visite à domicile en moins d'une heure.Celle-ci référence 10 000 professionnels de soin libéraux diplômés d'Etat conventionnés par l'Assurance Maladie dans 1 200 villes, et a déjà traité plus de 220 000 demandes de soin depuis sa création.