KORIAN : poursuit son développement aux Pays-Bas

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Six mois après son entrée sur le marché néerlandais, Korian accélère sa croissance aux Pays-Bas avec l’acquisition de deux réseaux de résidences, colocations pour les seniors et cliniques spécialisées. Les détails financiers n’ont pas été communiqués.Korian acquiert un ensemble de neuf sites (trois sites existants et six en cours de développement, soit un total de 250 lits et appartements d'ici 2021) auprès de Het Gouden Hart, une entreprise familiale proposant des unités médicalisées combinant résidences services et soins ambulatoires. Les fondateurs accompagneront Korian dans le développement de leur concept et des services de soins associés.Le groupe a également conclu un accord avec Ontzorgd Wonen, premier opérateur privé aux Pays-Bas, portant sur l'acquisition de cinq établissements représentant 240 unités, dont deux cliniques de réadaptation gériatriques situés près d'Amsterdam. Des négociations exclusives sont actuellement en cours pour l'acquisition de sept établissements supplémentaires, représentant 240 lits/appartements.Avec les différentes acquisitions réalisées d'une part et les projets en cours de développement d'autre part, le réseau Korian aux Pays-Bas comptera d'ici 2021, 50 établissements et résidences pour un total d'environ 1 300 lits.