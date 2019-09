KORIAN : relève son objectif de génération de cash à horizon 2021

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Korian progresse de 3,94% à 37,48 euros sur la place de Paris, dans le sillage de sa journée Investisseurs. Le gestionnaire de maisons de retraite médicalisées a relevé son objectif de cash-flow libre opérationnel pour 2021 à 300 millions d’euros, contre 225 millions d’euros dans le cadre de son plan à 5 ans K-2020. Korian, qui est en avance sur son plan, dit « récolter les fruits d’une bonne discipline opérationnelle et financière ».En parallèle, Korian vise une croissance moyenne du chiffre d'affaires supérieure à 8% (contre 5% dans le plan K-2020) avec un pipeline de plus de 14 000 nouveaux lits. De plus, la marge d'Ebitda est attendue supérieure à 15,5% (contre environ 14,5% dans le plan K-2020), sur la base d'un taux de détention immobilière d'environ 25%.Enfin, Korian a également levé le voile sur ses ambitions à horizon 2023. Le groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros nourrie par la stratégie de croissance de proximité dans les 6 pays et par la diversification métiers.En 2018, Korian avait réalisé un chiffre d'affaires de 3,34 milliards d'euros pour un résultat net (part du groupe) de 123,1 millions d'euros et une marge d'Ebitda de 14,3%.