KORIAN : renforce ses positions en Espagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Korian poursuit son développement en Espagne avec l'acquisition d'un portefeuille de six maisons de retraite dans les Iles Baléares, auprès de Grupo 5, opérateur de services de soins spécialisé dans les domaines de la santé mentale, de la réadaptation neurologique et de la réinsertion sociale. Si les détails financiers de la transaction n’ont pas été révélés, cela n’empêche par les investisseurs de saluer l’opération en Bourse où Korian progresse de 2,36% à 36,38 euros.Dans le détail, ces six établissements, situés sur l'île de Majorque, comptent au total près de 700 lits et disposent en sus de 130 places d'accueil de jour. Ces maisons sont exploitées dans le cadre de contrats de concession, d'une durée moyenne de 27 ans, associés à des accords de lits concertés pour une même durée.Grâce à cette nouvelle acquisition, Korian dispose désormais en Espagne d'une plateforme forte de 15 établissements comprenant 2 160 lits, pour un chiffre d'affaires d'environ 34 millions d'euros.Rappelons que Korian s'était implanté en Espagne (4ème marché en Europe avec 350 000 lits), début janvier, avec l'acquisition de la société Seniors. C'était la première fois que Korian entrait dans un nouveau pays, depuis le rachat de Médica en Belgique en 2013.Mi-avril, Korian avait confirmé ses objectifs 2019, à savoir une croissance du chiffre d'affaires supérieure ou égale à 8% et une marge opérationnelle supérieure ou égale à 14,5%.