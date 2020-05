KORIAN : tous les salariés en France recevront une prime de 1 500 euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le 27 avril dernier, Korian s’est engagé au versement d’une prime de 1 000 euros pour tous les salariés en France. Le 8 mai, le gouvernement a annoncé un dispositif de primes allant de 500 à 1500 euros pour les établissements médico-sociaux et sanitaires des 40 départements les plus touchés par l’épidémie.Dans le prolongement de cette annonce, Korian a décidé d'aller au-delà en versant une prime unique d'un montant de 1 500 euros, quelle que soit la zone, à tous ses salariés des EHPAD et des cliniques ayant eu une présence effective au cours de la crise et présents dans l'entreprise au moment du versement. Cette prime sera versée début juillet.Par ailleurs l'entreprise rappelle qu'il sera versé le 29 mai prochain au titre de la participation de l'année 2019 un montant moyen par salarié de 585 euros.