KORIAN : une acquisition en PACA

Korian annonce l’acquisition, le 12 septembre dernier, de la clinique de Soins de Suite et de réadaptation (SSR) Les Acacias, située à Briançon (05). Cette clinique (72 lits autorisés) est spécialisée dans le traitement des maladies respiratoires et allergiques pour adultes. Cette acquisition renforce la présence du groupe Korian en région PACA où il dispose de 16 cliniques de soins de suite et de réadaptation pour adultes, deux cliniques psychiatriques et 36 maisons de retraite médicalisées.