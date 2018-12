Korian : 3 contrats de construction de cliniques avec Icade

06/12/2018 | 18:52

Korian et Icade Santé annoncent la signature de trois contrats de construction de cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation en Ile-de-France et en Nouvelle Aquitaine. Ces cliniques ouvriront d'ici 2021. Elles seront installées sur Le Perreux-sur-Marne (94), Livry-Gargan (93) et Saintes (17).



Ces trois projets se caractérisent par une amélioration des conditions d'accueil et de prise en charge des patients, notamment les personnes âgées polypathologiques.



Ces projets s'inscrivent dans le cadre du partenariat noué avec Icade en 2017. Ils s'ajoutent à ceux de l'Oncopole (Toulouse) qui sera livré au deuxième trimestre 2019, et Cap Ferrière (Martigues) livré au printemps dernier.



' Dans le cadre de notre plan Korian 2020, nous avons entrepris de repenser notre parc de cliniques spécialisées pour offrir à nos patients et à nos collaborateurs des équipements modernes, permettant une prise en charge de qualité avec les meilleurs standards techniques ' a déclaré Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian.



