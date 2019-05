Korian : A l'occasion de la 3ème édition des Business Performances Awards qui se sont tenus hier soir, AIR France –KLM, Costa Croisières, G7, groupe Korian et Novamont ont été élus lauréats 2019.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 23 mai 2019

A l'occasion de la 3èmeédition des Business Performances Awardsqui se sont tenus hier soir,

AIR France - KLM, Costa Croisières, G7, groupe Korian et Novamont ont été élus lauréats

2019.

A l'issue de cette remise de prix, un grand débat sur l'avenir des entreprises en Europe s'est tenu en présence Vincenzo BOCCIA, Président de Confindustria en Italie, Hans DE BOER, Président de l'organisation patronale VNO-NCW aux Pays-bas, Pierre GATTAZ, Président de BusinessEurope, Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation Robert Schuman et Laurent Bigorgne, Directeur de l'Institut Montaigne.

Créés et imaginés par Ayming afin de célébrer les plus belles performances des ETI et grandes entreprises françaises et internationales, en matière de ressources humaines, d'innovation, de politique sociale ou encore d'engagements RSE, les Business Performance Awardsont une fois encore mis en lumière et récompensé des initiatives bienveillantes, inspirantes et créatrices de performance exceptionnelle.

A l'issue d'un travail de présélection de 40 projets et initiatives d'entreprises françaises et internationales, Ayming a proposé 12 nominés au Jury des Business Performance Awards, qui a choisi cette année de récompenser les 5 entreprises suivantes :

Prix coup de cœur Ayming : AIR France - KLM ; Benjamin Smith, pour son leadership dans sa gestion managériale dès son arrivée à la tête du groupe.

; Benjamin Smith, pour son leadership dans sa gestion managériale dès son arrivée à la tête du groupe. Costa Croisières ; Georges Azouze - Président France, pour son projet de réduction de 50% des déchets alimentaires à bord de sa flotte d'ici 2020.

; Georges Azouze - Président France, pour son projet de réduction de 50% des déchets alimentaires à bord de sa flotte d'ici 2020. G7 ; Nicolas Rousselet - Président, qui a investi massivement - et avec succès - dans les nouvelles technologies et dans le développement durable pour faire face à la concurrence.

; Nicolas Rousselet - Président, qui a investi massivement - et avec succès - dans les nouvelles technologies et dans le développement durable pour faire face à la concurrence. Groupe Korian ; Sophie Boissard - Directrice générale, qui a placé les ressources humaines au cœur de son projet d'entreprise afin d'être le leader des innovations RH en France.

; Sophie Boissard - Directrice générale, qui a placé les ressources humaines au cœur de son projet d'entreprise afin d'être le leader des innovations RH en France. Novamont ; Catia Bastioli - PDG, qui promeut un modèle de bioéconomie pour réussir à avoir une croissance économique et durable.

Le jury a salué la très grande qualité des projets des entreprises lauréates, la créativité et l'engagement qui les animent en matière performance économique, environnementale, humaine et sociale, ainsi que leur capacité à anticiper et à se projeter dans l'avenir dans un paysage économique et social européen en pleine mutation.

Hervé AMAR, Président d'Ayming, a quant à lui rappelé que « lesBusiness Performances Awards ont vocation à mettre à l'honneur des performances exceptionnelles d'entreprises innovantes, créatives et engagées. La performance telle que la conçoit Ayming, ne s'arrête pas