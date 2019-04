Korian : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Korian vient de réaliser son point d’activité au titre du premier trimestre 2019. Ainsi, le gestionnaire de maisons de retraite médicalisées a publié un chiffre d'affaires de 871,6 millions d'euros sur la période, en hausse de 8,1% par rapport à l'année précédente et en croissance organique de 3,8%. Cette dynamique positive concerne l’ensemble des activités et des zones géographiques, explique le groupe. Elle bénéficie notamment des acquisitions ciblées (10 opérations réalisées en 2018 et 5 au 1er trimestre 2019).Le chiffre d'affaires en France progresse de 6,1% (contre 3% au 1er trimestre 2018) à 424,8 millions d'euros, tiré par une croissance organique de 3%.Compte tenu de ses performances de début d'année, Korian a confirmé ses objectifs 2019 de croissance et de marge d'Ebitda qui ont été actualisés lors de la présentation des résultats annuels de l'exercice 2018, à savoir une croissance du chiffre d'affaires supérieure ou égale à 8% et une marge opérationnelle supérieure ou égale à 14,5%.Pour rappel, le groupe a également relevé les objectifs du plan stratégique K-2020 et vise désormais pour 2021 un chiffre d'affaires d'au moins 4,2 milliards d'euros, soit une croissance moyenne annuelle supérieure ou égale à 8% sur la période 2019-2021, et une marge d'Ebitda à 15,5%.