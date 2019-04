Korian : Aymeric Mathias est nommé directeur opérationnel de Korian France Seniors

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 18 avril 2019

Aymeric Mathias est nommé

directeur opérationnel de Korian France Seniors

Korian France annonce la nomination de Aymeric Mathias en tant que directeur opérationnel France Seniors. Il est rattaché à Charles-Antoine Pinel, directeur général France Seniors. Dans ce cadre, il aura en charge l'amélioration continue de la qualité auprès des résidents et de leurs proches, l'accélération de la transformation du réseau de maisons de retraite médicalisées et le renforcement de la proximité opérationnelle au plus près des territoires.

Aymeric Mathias avait rejoint Korian en novembre 2018 comme directeur commercial et marketing.

Auparavant, Aymeric Mathias a passé cinq ans au sein du groupe Ramsay-Générale de Santé, où il a été directeur général du pôle du Havre (2018-2017) et directeur général de l'Hôpital privé Sévigné, à Rennes (2016-2014).

Il a effectué une grande partie de sa carrière sur des fonctions opérationnelles commerciales au sein du groupe Ikea, comme directeur commercial France (2013- 2010), directeur du magasin de Rouen (2010-2008), responsable de l'audit des magasins (2009-2004), directeur commercial adjoint France (2008-2005),co-directeur du magasin de Paris Nord (2005-2003), directeur adjoint du magasin de Plaisir (2003- 2002) et chef de département meuble (2002-1998).

Aymeric Mathias (51 ans) est diplômé de l'ESSEC Business School (1992).

A propos de Korian France (au 31 décembre 2018)

Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, propose en France, une palette de solutions au service des aînés et des personnes fragilisées : à domicile (notamment les services Petits- fils, SIIAD), en résidences services et colocations entre seniors (Ages&Vie), un réseau de maisons de retraite médicalisées ainsi que des établissements de santé (cliniques spécialisées, HAD…). Il compte au total 395 établissements, au service de 100 000 patients et résidents et plus de 20 000 collaborateurs.

Pour plus d'information, merci de consulter le site Internet : www.korian.fr

