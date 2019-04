Korian : Chiffre d'affaires en hausse de 8,1% au 1er trimestre 2019 dont 3,8% de croissance organique

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 18 avril 2019 Chiffre d'affaires en hausse de 8,1% au 1er trimestre 2019 dont 3,8% de croissance organique Forte augmentation de la croissance organique (3,8% vs 2,7% T1 2018) dans toutes les zones géographiques, représentant environ 50% de la croissance globale Impact favorable des acquisitions réalisées en 2018 et 2019 conformément à notre stratégie d'acquisitions ciblées, d'élargissement des offres et de diversification géographique Entrée aux Pays-Bas avec un concept innovant dans les services de soins spécialisés dans l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer Objectifs de chiffre d'affaires et de marge d'EBITDA confirmés pour 2019 Au cours des trois premiers mois de 2019, le groupe Korian a réalisé un chiffre d'affaires de 871,6 millions d'euros, en hausse de 8,1% par rapport à l'année précédente et en croissance organique1 de 3,8%. Cette dynamique positive qui concerne l'ensemble des activités et des zones géographiques du Groupe, est le fruit d'une stratégie de croissance de proximité combinant développement des activité existantes et élargissement de l'offre de services d'une part, et acquisitions ciblées d'autre part (10 opérations réalisées en 2018 et 5 au 1er trimestre 2019), dans une logique de création de plateformes locales de services et de parcours intégrés. En millions d'euros 1er trimestre % croissance % chiffre Chiffre d'affaires2 2019 2018 Publiée Organique d'affaires France* 424,8 400,4 +6,1% +3,0% 48,7% Allemagne 233,6 223,7 +4,4% +4,4% 26,8% Belgique 123,7 100,8 +22,6% +6,7% 14,2% Italie 89,5 81,1 +10,4% +2,5% 10,3% Total chiffre d'affaires 871,6 806,1 +8,1% +3,8% 100,0% * Inclus Espagne 1La croissance organique du chiffre d'affaires intègre : a) la variation du chiffre d'affaires (N. vs N-1) des établissements existants ; b) le chiffre d'affaires réalisé en N par les établissements créés en N ou N-1 ; c) la variation du chiffre d'affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées en N ou en N-1 ; d) la variation du chiffre d'affaires constatée en N par rapport à la période équivalente N- 1 des établissements récemment acquis. 2Chiffre d'affaires et autres produits, sans impact significatif de la norme IFRS 16 PAGE 1

Poursuite du plan de modernisation et de diversification de l'offre en France Le chiffre d'affaires en France3 progresse de 6,1% (vs 3,0% au 1er trimestre 2018) à 424,8 millions d'euros, tiré par une forte croissance organique de 3,0%. Les deux activités historiques (maisons de retraite médicalisées et cliniques spécialisées) bénéficient des différents projets de reconfiguration et de modernisation lancés depuis deux ans dans le but d'offrir une gamme de soins et de services adaptés aux besoins et aux attentes des patients, des résidents et de leurs familles. Tout en consolidant ses positions dans ses cœurs de métier, la France a accéléré la diversification de ses offres à travers plusieurs acquisitions, telles que les résidences services et colocations seniors (Ages&Vie), les soins à domicile (Clinidom) et les services à domicile (Petits-fils), qui contribuent de manière significative à la croissance de ce 1er trimestre 2019. Enfin, ces données incluent les acquisitions réalisées en Espagne au cours du 1er trimestre 2019. Accélération de la croissance dans les autres zones géographiques En Allemagne, le chiffre d'affaires s'est élevé à 233,6 millions d'euros, grâce à une croissance organique de 4,4% due à l'effet favorable de la politique tarifaire (care mix) appliquée au sein des maisons de retraite spécialisées, et à la bonne contribution des Greenfields ouverts depuis 2017. L'effet positif des acquisitions (Schauinsland et PflegeExperten) ont permis de compenser la réduction du nombre de lits consécutive à l'application du nouveau cadre réglementaire entré en vigueur en 2018. La Belgique, qui enregistre un chiffre d'affaires de 123,7 millions d'euros, affiche une forte croissance de 22,6%, dont 6,7% en organique. Celle-ci bénéficie d'un effet prix favorable, nourri notamment par les travaux d'extensions et de relocalisation sur le parc existant, ainsi que de la forte contribution des activités acquises de Senior Assist (septembre 2018). L'Italie a réalisé un chiffre d'affaires de 89,5 millions d'euros en croissance de 10,4%. Cette croissance intègre une accélération de la croissance organique à 2,5% qui reflète à la fois un effet prix optimisé et l'intégration réussie des acquisitions réalisées en 2018 (Smeralda et San Giuseppe), qui ont permis de développer des plateformes gériatriques de proximité associant soins primaires, réadaptation et soins de longue durée. Entrée au Pays-Bas avec un concept innovant dans les services de soins spécialisés pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer Korian a annoncé l'acquisition de Stepping Stones, un opérateur privé néerlandais innovant, spécialisé dans l'accompagnement haut de gamme de la maladie d'Alzheimer et des troubles cognitifs. Créé en 2006 par Christiaan Sap, directeur général, Stepping Stones a développé un concept unique basé sur des villas résidentielles de petite taille, adaptées aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles cognitifs. 3Inclus Espagne PAGE 2

La prise en charge personnalisée, en parfaite cohérence avec l'approche Positive Care de Korian, s'appuie sur les besoins spécifiques et les souhaits des personnes qui présentent en majeure partie un niveau de dépendance élevé. Les résidents y sont accompagnés jusqu'à la fin de leur vie, grâce à une expertise en soins palliatifs. Le personnel est spécifiquement formé à dispenser des soins complexes, selon les exigences des bureaux régionaux de soins néerlandais (Zorgkantoren). La société gère un portefeuille de 12 villas aux standards de qualité élevés (dont 3 sont en phase de montée en charge), représentant 260 appartements, principalement situés dans le centre et l'est des Pays-Bas. Son chiffre d'affaires s'élève à 13 M€ en 2018. Stepping Stones prévoit de doubler le nombre d'établissements dans les quatre prochaines années pour répondre à la forte demande sur ce marché dans le pays. Après Ages&Vie en France, Korian poursuit le développement de son offre de petites structures pour mieux s'adapter aux besoins de ses clients. Objectifs de chiffre d'affaires et de marge d'EBITDA confirmés pour 2019 Korian confirme les objectifs 2019 de croissance et de marge d'EBITDA qui ont été actualisés lors de la présentation des résultats annuels de l'exercice 2018, à savoir : croissance du chiffre d'affaires supérieure ou égale à 8% et marge opérationnelle supérieure ou égale à 14,5%. Pour rappel, le groupe a également relevé les objectifs du plan stratégique K-2020 et vise désormais pour 2021 un chiffre d'affaires d'au moins 4,2 milliards d'euros, soit une croissance moyenne annuelle supérieure ou égale à 8% sur la période 2019-2021, et une marge d'EBITDA à 15,5%. Le groupe organisera une journée investisseurs (à Paris) le 20 septembre 2019 afin de présenter plus en détail les éléments clés de sa dynamique de développement. PAGE 3

Prochain évènement : 6 juin 2019 - Assemblée Générale Annuelle Prochaine communication : 31 juillet 2019 - Chiffre d'affaires et résultats semestriels