Korian : Forte croissance des résultats au 1er semestre 2019 en ligne avec les objectifs annoncés. Poursuite de l'expansion du Groupe en Europe

Avec la bonne performance enregistrée au premier semestre, conforme à nos attentes, nous tirons les bénéfices des investissements réalisés depuis trois ans pour améliorer et développer notre réseau et diversifier nos offres de services, développer les compétences de nos collaborateurs et améliorer sans cesse la qualité de nos exploitations. Grâce à notre entrée en Espagne et aux Pays- Bas, nous élargissons l'aire de développement du Groupe en Europe, tout en restant fidèles à notre stratégie de croissance de proximité, qui vise à tirer parti de la force de notre réseau pour bâtir des plateformes intégrées de soins et de services et de pouvoir proposer ainsi l'accompagnement le plus adapté aux différentes situations de fragilité et de dépendance dans les territoires. Fort de ces

Stabilité du levier d'endettement net et du niveau de la dette immobilière rapporté à la valeur des actifs (LTV), respectivement à 3,2x et à 51%

résultats, et de l'engagement sans faille des équipes que je tiens ici à remercier, le Groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2019. »

Les comptes consolidés du premier semestre ont été revus par le Comité d'audit du 29 juillet et arrêtés par le conseil d'administration du 31 juillet 2019.

Ces derniers ont été préparés en conformité avec la nouvelle norme IFRS 16. Pour des raisons de comparabilité les informations financières présentées ci-après sont hors application de la norme IFRS 16.

Les comptes du 1er semestre 2019 publiés sous la norme IFRS 16 figurent dans le rapport financier semestriel disponible sur le site internet de la Société à la rubrique Finance. Le Compte de résultat, Bilan et Tableau de financement présentés en annexe du présent communiqué mettent en avant les impacts IFRS 16.

Chiffres d'affaires et Résultats 1er semestre 2019

Forte croissance du chiffre d'affaires et progression de la croissance organique

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2019 enregistre une hausse de 8,2% à 895,5 M€ dont 3,8% de croissance organique. Il s'agit du 4e trimestre consécutif d'accélération de la croissance, ce qui témoigne de la bonne dynamique de développement du Groupe, à la fois par croissance organique et par acquisitions de proximité.

Sur le 1er semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 1 767 M€, soit une progression de 8,2%. La croissance organique, qui atteint +3,8% contre +2,9% un an auparavant, bénéficie de l'important effort de rénovation et de modernisation du réseau réalisé en particulier en France et d'une plus forte spécialisation des établissements et d'une gestion active du care mix. Elle tient également à la montée en puissance des 15 établissements ouverts sur les 18 derniers mois.

La croissance du semestre est également tirée par les différentes acquisitions ciblées réalisées par le Groupe, au cœur des territoires et des bassins de vie. 10 opérations ont ainsi été réalisées sur le 1er semestre 2019, qui viennent s'ajouter aux 10 opérations effectuées en 2018. Ces opérations ont notamment permis au Groupe de faire son entrée en Espagne (acquisition de Seniors en janvier 2019 et des activités résidences médicalisées de Grupo 5 en juillet 2019) et aux Pays Bas avec l'acquisition de Stepping Stones en juin. Ces deux dernières acquisitions seront prises en compte dans les résultats du second semestre 2019.

L'augmentation du parc de lits exploités sur le 1er semestre s'élève à 2 830 lits, portant ainsi le parc total à près de 81 000 lits.

Dans ce contexte de forte croissance de l'activité, et de diversification du portefeuille d'activités, notamment dans les services à domicile et les activités médicales, le taux d'EBITDAR est stable à 26%, grâce à une bonne maîtrise des charges opérationnelles, notamment en France et en Allemagne.

