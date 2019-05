Korian : ICADE et KORIAN posent la première pierre d'une future clinique à Livry-Gargan

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ICADE -2.35% 74.7 15.04% KORIAN -2.36% 34.82 14.74%

Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian et Olivier Wigniolle, Directeur général d’Icade ont posé la première pierre de la future clinique de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) de Livry-Gargan en présence de Pierre-Yves Martin, Maire de Livry-Gargan. Outre les services de soins de suite et de réadaptation, la clinique, située au coeur du quartier Danton, proposera aux Livryens une offre de soins enrichie grâce à la création d’un hôpital de jour en son sein.Ce projet d'envergure s'inscrit dans le cadre du partenariat de développement noué entre Icade et Korian en septembre 2017.Ce nouveau pôle de santé, composé d'une clinique et d'un hôpital de jour, ouvrira ses portes au printemps 2021. Il regroupera les cliniques actuelles Korian Sully, déjà située à Livry-Gargan et Roger Salengro, à Noisy-le-Sec, sur un nouveau site, situé au 113 avenue Aristide Briand, au coeur du quartier Danton à Livry-Gargan.Ce pôle de santé sera spécialisé en Soins de Suite et de Réadaptation polyvalents et gériatriques. Il disposera également d'un service spécialisé dans la prise en charge des patients en Etat Végétatif Chronique (EVC). Un centre de consultations sera également accessible aux patients externes.Le contrat de promotion immobilière de la clinique de Livry-Gargan s'inscrit dans le cadre du partenariat entre Icade (ici en tant que promoteur) et Korian (investisseur final de la future clinique).Le partenariat cadre associe Korian (opérateur), Icade Promotion (promoteur) et Icade Santé (investisseur) pour la réalisation de 15 établissements neufs (maisons de retraite médicalisées et cliniques SSR) à livrer à partir de 2021 en France. Ce partenariat comprend le développement et la construction des établissements (en contrat de promotion immobilière ou en VEFA) ainsi que l'investissement.