Korian : La clinique de Soins de Suite et Réadaptation Korian Sainte Colombe certifiée A par la Haute Autorité de Santé

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

16 octobre 2019

La clinique de Soins de Suite et Réadaptation Korian Sainte Colombe

certifiée A par la Haute Autorité de Santé

La Haute Autorité de Santé a attribué à la Clinique de Soins de Suite et de Réadaptation Korian Sainte Colombe, située à Saint-Denis-lès-Sens (86), une certification de niveau A, la plus haute échelle possible. Récompensant le travail de toute une équipe, cette attribution, délivrée pour une durée de six ans, souligne la qualité des soins délivrés au sein de la Clinique.

La certification est une procédure d'évaluation des Etablissements de santé effectuée par la Haute Autorité de Santé. Indépendante de l'Etablissement et de ses organismes de tutelle, elle porte sur le niveau des prestations et soins délivrés aux patients, la dynamique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dispensés par l'établissement.

l'issue d'un audit approfondi, l'établissement est certifié d'un niveau allant de A (la plus élevée) à D. La certification de niveau A étant la plus élevée, c'est donc la qualité et la sécurité des soins de la Clinique Korian Sainte Colombe qui sont reconnus par un organisme public et indépendant.

Plus précisément, l'attribution de cette certification repose sur l'évaluation de l'ensemble des actes médicaux, des procédures de suivi, de la qualité des dossiers et de la participation des représentants des usagers.

Le patient est placé au cœur de la démarche d'amélioration des soins qui prend en compte le management de la qualité et la gestion des risques, ses droits, son parcours de soins et de réadaptation, l'élaboration de son dossier ou encore la gestion de sa prise en charge médicamenteuse.

Selon Clémence Pihée, Directrice de la clinique Korian Sainte Colombe :