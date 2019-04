Korian : Point de situation de l'établissement La Chêneraie

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 8 avril 2019

Point de situation de l'établissement La Chêneraie (Haute Garonne)

Depuis les événements survenus dans la soirée du 31 mars, Korian informe que 16 des 17 résidents hospitalisés ont été autorisés à regagner La Chêneraie. Une personne reste encore hospitalisée, l'ensemble des équipes espérant son prochain retour.

Conformément à ses engagements, et en complément des actions de soutien mises en œuvre depuis le 1eravril, Korian a réuni à nouveau les familles des résidents. Cette réunion a été l'occasion de leur présenter l'équipe d'appui venue pour soulager le personnel de La Chêneraie pleinement mobilisé depuis le 31 mars, et accompagner au plus près les résidents et leurs proches dans leur vie quotidienne au sein de l'établissement.

Korian poursuit sa collaboration étroite avec les autorités pour que toute la lumière soit faite dans le cadre de l'enquête en cours.

Korian continuera de communiquer auprès des familles et du public sur l'évolution de la situation.

Korian en France(au 31 décembre 2018) :

Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, propose en France, une palette de solutions au service des aînés et des personnes fragilisées : à domicile (notamment les services Petits-fils, SIIAD), en résidences services et colocations entre seniors (Ages&Vie), un réseau de maisons de retraite médicalisées ainsi que des établissements de santé (cliniques spécialisées, HAD…). Il compte au total 395 établissements, au service de 100 000 patients et résidents et plus de 20 000 collaborateurs.

