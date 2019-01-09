Korian-Trois acquisitions en Espagne, France et Allemagne

9 janvier (Reuters) - Korian a annoncé mercredi
dans un communiqué :
* TROIS NOUVELLES ACQUISITIONS EN ESPAGNE, EN FRANCE ET EN
ALLEMAGNE.
* KORIAN FAIT L'AQUISITION DE SENIORS, SOCIÉTÉ ESPAGNOLE QUI
EXPLOITE UN ENSEMBLE DE SEPT ÉTABLISSEMENTS MÉDICALISÉS HAUT DE
GAMME AUTOUR DE MALAGA, EN ANDALOUSIE, SOIT UN PORTEFEUILLE
DIVERSIFIÉ D'ENVIRON 1.300 LITS (CA D'ENVIRON 15 MILLIONS
D'EUROS EN 2018).
* KORIAN SE RENFORCE EN FRANCE AVEC L'ACQUISITION DU GROUPE
OMEGA,
SPÉCIALISTE DU GRAND ÂGE IMPLANTÉ DANS LE SUD-OUEST, QUI POSSÈDE
UN RÉSEAU DE 14 MAISONS DE RETRAITE MÉDICALISÉES EN NOUVELLE
AQUITAINE, OCCITANIE ET EN ESPAGNE AINSI QUE TROIS RÉSIDENCES
SERVICES (DONT DEUX EN CONSTRUCTION) AVEC UN PARC D'ENVIRON
1.000 LITS (CA 2018 DE 40 MILLIONS D'EUROS).
* EN ALLEMAGNE, KORIAN A ACQUIS LA SOCIÉTÉ SCHAUINSLAND, QUI
EXPLOITE SIX MAISONS DE RETRAITE MÉDICALISÉES DANS LE LAND DU
BADEN-WURTEMBERG, REPRÉSENTANT UNE CAPACITÉ TOTALE D'ENVIRON 420
LITS (CA D'ENVIRON 17 MILLIONS D'EUROS EN 2018).
* KORIAN A PAR AILLEURS ÉMIS EN DÉCEMBRE UN SCHULDSCHEIN
(PLACEMENT PRIVÉ DE DROIT ALLEMAND) D'UN MONTANT DE 450 MILLIONS
D'EUROS, UN FINANCEMENT CONSTITUÉ DE TRANCHES DE MATURITÉS
COMPRISES ENTRE CINQ ET HUIT ANS.
* LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE KORIAN EN 2019 SERA
SUPÉRIEURE À CELLE DE 6% PRÉVUE POUR 2018, A DÉCLARÉ LE
DIRECTEUR FINANCIER, PHILIPPE GARIN, LORS D'UNE CONFÉRENCE
TÉLÉPHONIQUE.
Pour plus de détails, cliquez sur
(Benjamin Mallet, édité par)