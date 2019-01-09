Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Korian    KORI   FR0010386334

KORIAN (KORI)
Ajouter à ma liste  
Mes dernières consult.
Top consult.
Gérer les listes
  Rapport  
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

Korian-Trois acquisitions en Espagne, France et Allemagne

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
09/01/2019 | 17:45

9 janvier (Reuters) - Korian a annoncé mercredi dans un communiqué :

* TROIS NOUVELLES ACQUISITIONS EN ESPAGNE, EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE.

* KORIAN FAIT L'AQUISITION DE SENIORS, SOCIÉTÉ ESPAGNOLE QUI EXPLOITE UN ENSEMBLE DE SEPT ÉTABLISSEMENTS MÉDICALISÉS HAUT DE GAMME AUTOUR DE MALAGA, EN ANDALOUSIE, SOIT UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ D'ENVIRON 1.300 LITS (CA D'ENVIRON 15 MILLIONS D'EUROS EN 2018).

* KORIAN SE RENFORCE EN FRANCE AVEC L'ACQUISITION DU GROUPE OMEGA, SPÉCIALISTE DU GRAND ÂGE IMPLANTÉ DANS LE SUD-OUEST, QUI POSSÈDE UN RÉSEAU DE 14 MAISONS DE RETRAITE MÉDICALISÉES EN NOUVELLE AQUITAINE, OCCITANIE ET EN ESPAGNE AINSI QUE TROIS RÉSIDENCES SERVICES (DONT DEUX EN CONSTRUCTION) AVEC UN PARC D'ENVIRON 1.000 LITS (CA 2018 DE 40 MILLIONS D'EUROS).

* EN ALLEMAGNE, KORIAN A ACQUIS LA SOCIÉTÉ SCHAUINSLAND, QUI EXPLOITE SIX MAISONS DE RETRAITE MÉDICALISÉES DANS LE LAND DU BADEN-WURTEMBERG, REPRÉSENTANT UNE CAPACITÉ TOTALE D'ENVIRON 420 LITS (CA D'ENVIRON 17 MILLIONS D'EUROS EN 2018).

* KORIAN A PAR AILLEURS ÉMIS EN DÉCEMBRE UN SCHULDSCHEIN (PLACEMENT PRIVÉ DE DROIT ALLEMAND) D'UN MONTANT DE 450 MILLIONS D'EUROS, UN FINANCEMENT CONSTITUÉ DE TRANCHES DE MATURITÉS COMPRISES ENTRE CINQ ET HUIT ANS.

* LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE KORIAN EN 2019 SERA SUPÉRIEURE À CELLE DE 6% PRÉVUE POUR 2018, A DÉCLARÉ LE DIRECTEUR FINANCIER, PHILIPPE GARIN, LORS D'UNE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE. Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet, édité par)

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur KORIAN
18:05KORIAN : réalise trois nouvelles acquisitions
AO
17:59KORIAN : accélère sa croissance avec trois acquisitions en France, Allemagne et ..
DJ
17:45Korian-Trois acquisitions en Espagne, France et Allemagne
RE
2018KORIAN : un établissement SSR change de propriétaire
CF
2018Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Vendredi 7 décembre 2018
AO
2018BOURSE DE PARIS : La Fed à la rescousse des marchés
2018KORIAN : et ICADE signent 3 projets de construction de cliniques de soins de sui..
AO
2018BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
RE
2018EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Air France, Navya, Huawei, Tesla, Fiat Chrys..
2018ICADE : et Korian signent trois projets de construction de cliniques
DJ
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur KORIAN
Plus de recommandations
Données financières (€)
CA 2018 3 319 M
EBIT 2018 293 M
Résultat net 2018 107 M
Dette 2018 2 479 M
Rendement 2018 2,01%
PER 2018 24,78
PER 2019 20,88
VE / CA 2018 1,52x
VE / CA 2019 1,46x
Capitalisation 2 562 M
Graphique KORIAN
Durée : Période :
Korian : Graphique analyse technique Korian | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique KORIAN
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 11
Objectif de cours Moyen 34,5 €
Ecart / Objectif Moyen 7,8%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Sophie Boissard Chief Executive Officer
Christian Chautard Chairman
Philippe Marie Bruno Garin Chief Financial Officer
Didier Armaingaud Director-Group Medical & Quality
Jérôme Grivet Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
KORIAN2.90%2 937
CVS HEALTH CORPORATION4.59%88 726
HCA HOLDINGS (HOSPITAL CORPORATION AMERICA)1.40%42 827
FRESENIUS MEDICAL CARE2.54%20 600
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS1.58%12 812
QUEST DIAGNOSTICS1.15%11 245
Contactez-nous
+33 (0)4 78 30 41 42
Rejoignez
279 294 membres
Zonebourse.com :
A Propos :
Restez Connecté :
Liens :
 OJD Zonebourse
Copyright © 2019 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par vwd group et Interactive Data.