Korian : acquiert le réseau d'aide à domicile pour personnes âgées Petits-fils

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Korian a annoncé lundi l'acquisition du réseau Petits-fils, spécialisé dans l'aide à domicile pour personnes âgées dépendantes en France.

Petits-fils opère en propre à Paris et dans les Hauts-de-Seine, où le groupe réalise 25% de son activité. L'entreprise a également mis en place depuis 2011 un réseau de franchisés qui compte aujourd'hui 58 agences au niveau national, et qui se développe au rythme d'une quinzaine de franchisés par an.

En 2018, Petits-fils aura réalisé un volume d'affaires de près de 40 millions d'euros sur l'année, en forte hausse de 76% par rapport à 2017, a indiqué Korian dans un communiqué.

"Petits-fils [...] va nous permettre de proposer aux seniors et à leurs aidants des solutions diversifiées et adaptées, en amont et en aval de la prise en soin dans nos cliniques spécialisées et dans nos maisons de retraite médicalisées", a déclaré Sophie Boissard, directrice générale du groupe Korian.

Le montant de l'opération n'a pas été précisé.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire