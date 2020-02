Korian : acquiert les cliniques du groupe français 5 Santé

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite Korian a annoncé mardi l'acquisition du groupe français 5 Santé, qui possède six cliniques dédiées au traitement de maladies chroniques, auprès de sa fondatrice, Catherine Miffre, et du fonds d'investissement Parquest Capital. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

"Avec au total près de 500 lits et une centaine de places en hôpital de jour, l'ensemble de ces activités représente un chiffre d'affaires estimé à 44 millions d'euros pour 2019", a précisé Korian dans un communiqué.

Korian a annoncé par ailleurs être entré en négociation exclusive avec les deux fondatrices de Move In Med, en vue d'une prise de participation majoritaire au capital de la jeune pousse spécialisée dans le développement de services et d'outils numériques pour améliorer le parcours de patients atteints de maladies chroniques.

Créée en 2016 par Sylvie Boichot et Sophie Gendrault, deux scientifiques spécialisées dans le conseil en innovation technologique et les parcours de soins coordonnés, Move In Med compte aujourd'hui 18 collaborateurs.

