Korian : acquisition du groupe 5 Santé

25/02/2020 | 09:31

Korian annonce l'acquisition de 5 Santé, groupe français spécialisé dans le traitement des maladies chroniques (pneumologie, cardiologie, neurologie, addictologie...) auprès de sa fondatrice et du fonds d'investissement Parquest Capital.



5 Santé est propriétaire de six cliniques de soins de suite et de réadaptation. Avec au total près de 500 lits et une centaine de places en hôpital de jour, l'ensemble de ces activités représente un chiffre d'affaires estimé à 44 millions d'euros pour 2019.



Dans le cadre de cette opération, Korian se porte également acquéreur du parc foncier du groupe. Sa fondatrice Catherine Miffre et son management rejoignent les équipes Korian pour poursuivre le développement de 5 Santé.



