Korian : annonce la création de son Conseil des Parties Prenantes, le 1er de son secteur d'activité, présidé par le Docteur Françoise Weber

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 21 octobre 2019

Korian annonce la création de son Conseil des Parties Prenantes,

le 1erde son secteur d'activité, présidé par le Docteur Françoise Weber

Korian a installé, jeudi 17 octobre, son Conseil des Parties Prenantes, le premier du secteur de l'accompagnement des personnes âgées. Composé de 14 membres extérieurs au Groupe, il est présidé par le Dr Françoise Weber, ancienne Directrice générale adjointe de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), aujourd'hui à la retraite. Ce Conseil, indépendant, qui constitue un lieu d'échanges et réflexions, aura pour mission d'éclairer Korian sur les enjeux liés à l'activité de l'entreprise et aux questions sociétales du vieillissement. Il se réunira en séance plénière au moins deux fois par an.

Je me félicite de la création du Conseil des Parties Prenantes et remercie les personnalités, qui y participent, d'apporter leur éclairage expert sur la transformation des métiers du Groupe. Les débats avec le Conseil vont nous aider dans la mise en œuvre de notre nouveau projet d'entreprise, Le soin à cœur, qui promeut l'excellence du soin au quotidien et l'esprit d'innovation dans toutes les dimensions sociale, médicale et digitale de notre activité » indique Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian.

Parmi les membres du Conseil figurent des représentants des patients, des résidents et des seniors dont Marie-Françoise Fuchs, fondatrice de l'association Old'Up dédiée aux personnes âgées, Jacques Dessene, résident et président du Conseil de la Vie Sociale (CVS) d'une maison de retraite, et Alain-Michel Ceretti président du Lien, association de défense des patients et des usagers de la santé ; des médecins et des soignants comme Jérôme Vandekherkhove, cadre de rééducation et secrétaire du CCE de Korian ; des experts de l'aménagement, de l'environnement de vie et des usages comme Jean-Paul Viguier, architecte urbaniste, Jean-Philippe Arnoux, Directeur Silver Economie et Accessibilité chez Saint-Gobain ; des chercheurs comme Julien Damon, sociologue et professeur associé à Sciences Po.

Le parcours du Dr Françoise Weber

Médecin, titulaire d'une formation complémentaire en statistique et épidémiologie, Françoise Weber a exercé la médecine générale de 1982 à 1988, puis a dirigé plusieurs services de pharmacovigilance dans l'industrie pharmaceutique. Elle entre en 2000 à la Direction Générale de la Santé comme Chargée de la politique de santé publique dans le domaine des dispositifs médicaux, puis rejoint l'AFSSAPS, et ensuite la HAS, comme Directeur de département et Chef de service de l'évaluation des médicaments. En 2005, elle entre