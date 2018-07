Korian : confirme ses objectifs de CA en 2018

25/07/2018 | 18:57

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 828 ME au 2ème trimestre 2018, en croissance de 6,4% par rapport à l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires France s'établit à 412 ME, en hausse de 4,3% grâce à l'accélération confirmée de la croissance organique (2,5%) et à la reprise d'une stratégie d'acquisitions ciblées. Le chiffre d'affaires de l'International a progressé de 8,6%, à 416 ME. La croissance organique s'est établie à 3,5%.



Sur l'ensemble du 1er semestre 2018, la croissance du chiffre d'affaires est de 6,0% à 1 634 ME, dont 2,9% en organique.



Le groupe confirme ses objectifs 2018 en termes de croissance de chiffre d'affaires et d'augmentation du nombre de lits en portefeuille.



' Les coûts associés à la relance de la croissance en France et à la montée en charge des sites restructurés, ainsi que l'impact de la réduction du crédit d'impôt CICE et les baisses tarifaires dans l'activité sanitaire, devraient occasionner un retrait limité et transitoire de la marge opérationnelle (EBITDA) en 2018 ' indique la direction.



