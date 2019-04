Korian : directeur opérationnel France Seniors nommé

18/04/2019 | 11:10

Le groupe de prise en charge de la dépendance Korian France annonce la nomination d'Aymeric Mathias en tant que directeur opérationnel France Seniors, rattaché à Charles-Antoine Pinel, directeur général France Seniors.



Il aura en charge l'amélioration continue de la qualité auprès des résidents et de leurs proches, l'accélération de la transformation du réseau de maisons de retraite médicalisées et le renforcement de la proximité opérationnelle au plus près des territoires.



Aymeric Mathias avait rejoint Korian en novembre 2018 comme directeur commercial et marketing. Auparavant, il a passé cinq ans au sein du groupe Ramsay-Générale de Santé, où il a été directeur général du pôle du Havre.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.