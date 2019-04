Korian : en net recul après une intoxication alimentaire

01/04/2019 | 15:04

Korian recule de 5%, pénalisé par une grave intoxication alimentaire à l'Ehpad La Chêneraie (Haute-Garonne) qui a touché 22 résidents, dont cinq sont décédés, établissement qui avait été partie repris par le groupe le 18 février dernier.



'Dès l'apparition des premiers signes, la direction de l'établissement a immédiatement prévenu les services de secours et organisé leur transfert dans les hôpitaux les plus proches. Une enquête interne a par ailleurs été diligentée', indique-t-il.



Korian déclare travailler étroitement avec les différentes autorités dans le cadre de l'enquête ouverte pour déterminer la cause de cette intoxication supposée. Il précise en outre que le dernier contrôle réglementaire d'hygiène avait eu lieu le 12 février.



