6 décembre (Reuters) - Korian et Icade ont annoncé jeudi dans un communiqué :

* SIGNER TROIS PROJETS DE CONSTRUCTION DE CLINIQUES DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION EN ILE-DE-FRANCE ET EN NOUVELLE AQUITAINE, QUI OUVRIRONT D'ICI 2021 : LE PERREUX-SUR-MARNE (94), LIVRY-GARGAN (93) ET SAINTES (17). Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ICADE -1.32% 67.1 -17.00% KORIAN -2.76% 33.8 18.05%