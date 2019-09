Korian : et la Croix-Rouge nouent un partenariat pour développer l'attractivité des métiers du soin dans le secteur du grand âge

Marie-LuceRouxel, Déléguée nationale formation de laCroix-Rougefrançaise déclare : «Développer l'alternance avec Korian, c'est permettre de répondre aux différentes préoccupations de la Croix-Rouge française qui sont de former des professionnels compétents et reconnus, de garantir à des jeunes une véritable inclusion sociale tout en renforçant leurs choix professionnels, de leur permettre de se confronter de manière positive à la vie d'un établissement, d'avoir un autre regard sur le Grand âge et de répondre aux besoins des maisons de retraite médicalisées du groupe Korian.»

Le recrutement des apprentis, qui ont tous réussi le concours d'aide-soignant au printemps dernier, a été effectué par la mobilisation des Missions Locales et de Pôle Emploi. Leur cursus de formation s'échelonnera sur 78 semaines au total. 17 semaines seront consacrées aux cours théoriques, dont un module gériatrie, élaboré par la Korian Academy et l'institut de formation de la Croix-Rouge française de Romainville.

Korian et la Croix-Rouge française annoncent l'ouverture de leur première classe commune d'aides-soignants en alternance. L'institut de formation de Romainville (93) de la Croix-Rouge française dispensera à ces 24 apprentis la partie théorique, tandis qu'ils seront intégrés, pour la partie professionnelle, au sein de plusieurs maisons de retraite médicalisées situées en Ile-de-France au plus près de leur domicile. Ils valideront leur diplôme en février 2021. Cette classe constitue une pierre majeure du partenariat entre Korian et la Croix-Rouge française et s'inscrit également dans la réforme voulue par le gouvernement en faveur de l'apprentissage.

Paris, le 9 septembre 2019

A propos de Korian :

Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile.

A propos de la Croix-Rouge française :

Premier opérateur associatif français, laCroix-Rougefrançaisecompte plus de 60 000 bénévoles et 17 500 salariés, spécialistes du secourisme, acteurs de l'humanitaire et de la solidarité sociale et sanitaire qui accompagnent chaque année des millions de personnes en France métropolitaine mais aussi dans les territoires ultra marins, ainsi qu'à l'international.

Elle gère près de 600 établissements et services dans les secteurs sanitaire, social, médico-social et de la formation.

Sur le seul champ de la formation, la Croix-Rouge française est présente dans toutes les régions de France et dans les DOM TOM. Les Instituts de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS) forment, chaque année dans 70 sites de formation près de 20 000 personnes en formations diplômantes dans 22 métiers du sanitaire et social, plus de 100 000 stagiaires en formation professionnelle dans les domaines du sanitaire et social et la santé sécurité au travail et 5000 sont accompagnés dans le cadre de la préqualification pour permettre de découvrir un métier, se remettre à niveau ou travailler son projet professionnel.

Grâce aux salariés de ses établissements et instituts et à ses structures bénévoles, la Croix- Rouge française bénéficie d'une implantation territoriale unique qui lui permet de proposer une offre de services de qualité, au plus près des besoins locaux

Reconnues pour leur expertise, ses équipes pluridisciplinaires accueillent, accompagnent, forment et soignent chaque année des dizaines de milliers de personnes. Elles placent au cœur de leurs pratiques professionnelles les valeurs d'humanité et de solidarité qui constituent le socle de la démarche Croix-Rouge.

