Korian : hausse de 43% du résultat net au 1er semestre

13/09/2018 | 07:37

Korian publie au titre du premier semestre 2018 un résultat net part du groupe en hausse de 43,3% à 55 millions d'euros et une marge d'EBITDA en progression de 40 points de base à 13,9%, aidée par la politique immobilière 'asset smart' engagée en 2017.



Le chiffre d'affaires du groupe de prise en charge de la dépendance s'est accru de 6% à 1.634 millions d'euros, avec une activité plus dynamique en France grâce aux premiers effets du plan engagé en 2017, et la poursuite d'une stratégie active de développement.



Korian vise désormais une croissance du chiffre d'affaires proche de 6% sur l'ensemble de 2018 et attend une marge d'EBITDA stable sur l'exercice, compte tenu de la bonne discipline de coûts au premier semestre et des bénéfices attendus de la politique 'asset smart'.



