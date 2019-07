Korian : hausse de 9,1% du résultat net part du Groupe

31/07/2019 | 18:01

Le chiffre d'affaires s'élève à 1 767 ME sur le 1er semestre, en croissance de 8,2%. La croissance organique atteint +3,8% contre +2,9% un an auparavant.



L'EBITDA s'élève à 258,3 ME en hausse de 13,4%. La marge d'EBITDA atteint 14,6 %, en hausse de 70 points de base.



Le résultat opérationnel courant (EBIT) ressort à 162,7 ME, soit 9,2% du chiffre d'affaires (contre 8,8% au 1er semestre 2018). Le résultat net part du Groupe atteint 60,1 ME (hors IFRS 16), soit une hausse de 9,1% intégrant une charge d'impôt de 33,5 ME.



' Korian est confiant dans la réalisation des objectifs annoncés pour l'exercice 2019 : une croissance du chiffre d'affaires supérieure ou égale à 8% et une marge opérationnelle supérieure ou égale à 14,5% ' indique le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.