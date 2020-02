Korian : investit dans la start-up Move in Med pour développer les parcours de soins coordonnés

Regulatory News:

Korian (Paris:KORI), premier groupe européen du soin et de l’accompagnement au service du Grand Âge et des fragilités, annonce être en négociation exclusive avec les deux fondatrices de la start-up Move In Med pour une prise de participation majoritaire dans le capital de la start-up, spécialisée dans le développement de services, et d’outils numériques (e-santé) pour améliorer le parcours de patients atteints de maladies chroniques. Récompensée par le 1er prix Galien en 2018, Move In Med est aujourd’hui considérée comme l’une des sociétés les plus innovantes dans son domaine.

Move In Med propose en effet une expertise spécifique en conseil, innovation technologique et formation destinée aux établissements et aux professionnels de santé. Les parcours de soins qu’elle conçoit combinent un accompagnement personnalisé des patients et la création de leur espace numérique de soins qui centralise les données et évènements de leur parcours de santé et permet les échanges et la coopération des professionnels de santé (médico-psycho-sociaux) impliqués dans leur prise en charge.

« Korian partage avec Move In Med une vision commune de la prise en charge des patients chroniques en améliorant la relation médecine de Ville-Hôpital d’une part et l’expérience patient d’autre part » indique Nicolas Merigot, Directeur général France Santé.

Déjà près de 50 structures publiques, privées, institutionnelles et associatives utilisent les services de Move In Med. A l’instar de Korian, qui a collaboré avec Move In Med sur la création d’un premier parcours, pour les patients souffrant de la Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO), mis en place à la clinique Les Trois Tours1 (située près d’Aix en Provence) et avec qui cinq autres parcours sont à venir (fragilité des sujets, post-AVC, Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC) en Orthopédie, Soins de Suite et de Réadaptation hors les murs et dépression).

Korian a également travaillé avec Move in Med sur son offre Oriane. « Move In Med permet de mettre le digital au service du maintien du patient dans son cadre de vie, acteur de sa santé, dans une logique de prévention » ajoute Olivier Lebouché, Directeur général Korian Domicile et Korian Solutions.

Créée en 2016 par Sylvie Boichot et Sophie Gendrault, deux scientifiques spécialisées dans le conseil en innovation technologique et les parcours de soins coordonnés, Move In Med compte aujourd’hui 18 collaborateurs. L’entreprise va poursuivre son développement en France et à l’international.

« Nous sommes fières de ce partenariat stratégique avec le groupe Korian dont nous partageons les valeurs et les convictions. Cela va permettre à Move In Med de se développer dans un contexte extrêmement favorable et aux patients de bénéficier d’une prise en charge adaptée et optimisée », souligne Sylvie Boichot, Présidente Move In Med.

Prochaine communication : 27 février 2020 - chiffre d’affaires et résultats annuels 2019

(après clôture de la bourse)

A propos de Korian

Korian, premier groupe européen du soin et de l’accompagnement au service du Grand Âge et des fragilités. www.korian.com

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP

1Etablissement de Soins de Suite et de Réadaptation spécialisés dans les maladies respiratoires, situé à La Destrousse.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200224006014/fr/