Korian : lance un services d'aides à domicile

16/09/2019 | 08:49

Korian lance aujourd'hui Oriane, une solution globale de services à domicile qui s'appuie sur le savoir-faire de Petits-fils, qui a rejoint Korian en novembre 2018.



Oriane combine tout le potentiel du digital et l'intervention de professionnels référents de l'accompagnement et du soin pour la personne aidée, en toute proximité avec les proches et les aidants.



Oriane propose, sous une seule et même marque et de manière très simple, quatre types de services pour vivre chez soi de manière sereine et sécurisée.



' Notre ambition est de repenser l'aide à domicile en simplifiant le quotidien des personnes en perte d'autonomie qui souhaitent rester chez elles et de leurs proches. Nous visons 1 000 clients pour la première année ' a déclaré Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.