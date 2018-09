Korian : lancement d'une émission assimilable d'ODIRNANEs

18/09/2018 | 08:21

Le groupe de prise en charge de la dépendance Korian annonce le lancement d'une émission assimilable d'ODIRNANEs de rang non-subordonné non-sécurisé, sans droit préférentiel de souscription, pour un montant nominal d'environ 60 millions d'euros.



Ces nouvelles obligations sont assimilables aux ODIRNANEs d'un montant nominal d'environ 240 millions d'euros émises en juillet 2017 et visent à refinancer les obligations hybrides émises en juin 2017 pour un montant de 60 millions.



Elles seront offertes à un prix compris entre 40,90 et 41,20 euros, ce prix comprenant les intérêts courus d'un montant de 0,22 euro par obligation. Le règlement-livraison est prévu le 21 septembre prochain.



