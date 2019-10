Korian : mise en place d'un conseil des parties prenantes

21/10/2019 | 08:53

Korian indique avoir installé, le jeudi 17 octobre, son conseil des parties prenantes, le premier du secteur, qui 'aura pour mission d'éclairer Korian sur les enjeux liés à l'activité de l'entreprise et aux questions sociétales du vieillissement'.



Composé de 14 membres extérieurs au groupe, il est présidé par le Dr Françoise Weber, ancienne directrice générale adjointe de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), aujourd'hui à la retraite.



Parmi les membres du conseil figurent des représentants des patients, résidents et seniors, des médecins et soignants, des experts de l'aménagement, de l'environnement de vie et des usages, ainsi que des chercheurs.



