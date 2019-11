Korian : ouverture d'une clinique SSR à Toulouse

13/11/2019 | 14:25

Korian annonce l'ouverture, au sein de l'Oncopole de Toulouse, de la clinique Estela, autorisée à exercer l'activité de SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) spécialisés dans la prise en charge des affections onco-hématologiques.



Remplaçant la clinique Val des Cygnes qui a fermé ses portes, elle dispose de 95 lits en hospitalisation complète et intègre un hôpital de jour de 15 places. Elle comporte deux plateaux techniques et son équipe pluridisciplinaire est composée de 90 personnes.



