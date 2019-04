Korian : ouvre une enquête interne après le décès de 5 résidents de l'Ehpad La Chêneraie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Korian a annoncé lundi avoir diligenté une enquête interne après que cinq résidents de son établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) La Chêneraie, situé près de Toulouse, sont décédés la nuit dernière des suites de signes cliniques laissant supposer "une grave intoxication alimentaire".

Dans un communiqué de presse, l'exploitant de maisons de retraite se dit, par ailleurs, pleinement mobilisé et prêt à travailler étroitement avec l'Agence régionale de santé, la Préfecture, les services du Procureur et le Conseil départemental "dans le cadre de l'enquête ouverte pour déterminer la cause de cette intoxication supposée".

Dimanche, 22 résidents de l'Ehpad La Chêneraie, situé sur la commune de Lherm en Haute Garonne, ont présenté des signes cliniques laissant supposer une grave intoxication alimentaire liée au repas du soir. Cinq d'entre eux ont perdu la vie et treize autres se trouvent actuellement en observation, à l'hôpital.

L'Ehpad La Chêneraie fait partie du Groupe Oméga, repris par le Korian le 18 février dernier.

L'établissement produit les repas sur place avec ses propres équipes de cuisine. Le dernier contrôle réglementaire d'hygiène périodique, réalisé par un bureau d'étude externe, avait eu lieu le 12 février 2019. "Les résultats de ce contrôle étaient conformes", a affirmé Korian.

Vers 14h15, l'action Korian chutait de 5,5%, à 34,08 euros, après avoir perdu jusqu'à 7,6% en cours de séance.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

