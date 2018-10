Korian : partenariat avec CAREIT et Primonial REIM

22/10/2018 | 11:54

Korian annonce avoir conclu le 15 octobre un partenariat de développement avec CAREIT et Primonial REIM, dans le cadre du programme de reconfiguration de son parc immobilier, sur la base d'une cinquantaine de projets immobiliers neufs à réaliser à horizon 2022.



CAREIT se verra confier l'assistance à la conception et la construction de nouveaux établissements Korian, en concluant un Contrat de Promotion Immobilière (CPI) ou une Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA).



Primonial REIM pourra se porter acquéreur de tout ou partie de ces établissements, dans le cadre de VEFA et consentir au groupe de prise en charge de la dépendance des baux en l'état futur d'achèvement (BEFA).



