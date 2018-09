Korian : partenariat avec Pharmagest

13/09/2018 | 09:21

Pharmagest et Korian annoncent la conclusion d'un partenariat pour co-créer une offre innovante multi-services à destination des personnes fragiles à domicile et en EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes).



Les deux groupes vont co-développer une plateforme d'objet connectés au domicile, pour offrir aux personnes âgées en perte d'autonomie un service de prévention, de téléassistance, de lien social leur permettant de rester le plus longtemps possible au domicile.



Ce partenariat s'organisera autour de l'offre CareLib de Pharmagest (présentée au CES 2018 de Las Vegas) et de la co-construction d'une Box Korian powered by CareLib qui sera distribuée en marque blanche par Korian.



