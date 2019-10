COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 9 octobre 2019

Korian poursuit le développement de sa filière sanitaire avec

l'acquisition de la clinique Les Acacias (Hautes-Alpes), spécialisée

dans le traitement des maladies respiratoires et allergiques

Korian annonce l'acquisition, le 12 septembre dernier, de la clinique de Soins de Suite et de réadaptation (SSR) Les Acacias, située à Briançon (05). Cette clinique (72 lits autorisés) est spécialisée dans le traitement des maladies respiratoires et allergiques pour adultes.

L'intégration de ce nouvel établissement conforte la position de Korian dans le domaine des affections respiratoires, spécialité déjà présente à la clinique de Korian les 3 Tours (La Destrousse, 13) et pour laquelle Korian Sully (Livry-Gargan, 93) et Korian L'Estran (Siouville, 50) viennent d'obtenir deux nouvelles autorisations.

Je suis très heureux que la clinique Les Acacias trouve un avenir pérenne au sein du groupe Korian, acteur de référence national et européen dans le domaine des soins, notamment en SSR. Par ailleurs, sur le plan local, des synergies intéressantes vont pouvoir être opérées avec la clinique SSR polyvalents Korian Montjoy, également située à Briançon » indique le Dr Christian Pradeyrol, ancien propriétaire.

La clinique Les Acacias va continuer à développer ses projets, parmi lesquels la mise en œuvre prochaine d'un hôpital de jour et le déploiement du nouveau parcours Korian de soins coordonnés de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Créé à Briançon en 1926, au cœur d'une région exceptionnelle de par son environnement naturel et climatique, cet établissement s'est spécialisé dans la prise en charge des pathologies respiratoires chroniques. Ses équipes médicales ont développé des prises en charge très spécifiques : affections broncho-pulmonaires, maladies allergiques (asthme & allergie), bronchite chronique, insuffisance respiratoire, dilatation des bronches, troubles du sommeil, sevrage tabagique, et programme d'éducation thérapeutique concernant les maladies respiratoires chroniques.

Sous l'impulsion du docteur Yasmina Bouazdia, pneumologue et présidente de la commission médicale d'établissement (CME), la clinique les Acacias organise depuis quatre ans les rencontres scientifiques internationales "Altitude et santé" qui abordent des sujets en rapport avec la spécificité du climat d'altitude, comme les maladies cardio-vasculaires et métaboliques, les caractéristiques spécifiques au climat d'altitude, la fibrose pulmonaire, l'asthme et l'altitude…

L'acquisition de la clinique Les Acacias renforce la présence du groupe Korian en région PACA où il dispose de 16 cliniques de soins de suite et de réadaptation pour adultes, deux cliniques psychiatriques et 36 maisons de retraite médicalisées.