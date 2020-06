Korian : poursuit ses acquisitions en Europe et se renforce dans le digital

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Korian a annoncé lundi avoir réalisé plusieurs acquisitions en Europe ainsi que son entrée au capital de deux entreprises afin de poursuivre sa transformation digitale.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-En France, Korian a acquis le groupe Les Essentielles. Créé en 2011, le groupe Les Essentielles a développé 11 résidences (914 logements) de centre-ville, à proximité de commerces et moyens de transport, situées principalement en Île-de-France et dans le Grand Est. Neuf autres résidences ouvriront d'ici fin 2022 sur l'ensemble du territoire, dont deux d'ici la fin de l'année 2020.

-En Allemagne, Korian renforce sa présence de proximité en Basse-Saxe et Rhénanie du NordWesthphalie, avec l'acquisition d'Eulennest, une entreprise familiale qui a développé une plateforme locale combinant maisons de retraite médicalisées (607 lits), résidences services (163 appartements), accueil de jour (42 places) et services de soin et d'accompagnement à domicile.

-En Italie, Korian a annoncé l'acquisition en Toscane de cinq cliniques du groupe familial Santa Chiara et dans le Latium, l'acquisition de Santa Marinella, une maison de retraite médicalisée (100 lits).

-Aux Pays-Bas, Korian intègre cinq nouvelles unités de vie spécialisées dans la psychogériatrie, combinant maisons de retraite médicalisées et résidences services et accueillant des personnes âgées présentant des troubles psychiatriques ou somatiques. Cette opération portera à 1.500 lits les capacités d'accueil du groupe aux Pays-Bas d'ici 2021.

-Korian est entré en discussions exclusives avec le groupe mutualiste VYV, pour prendre une participation majoritaire dans la start-up Technosens [...] et a décidé de nouer un partenariat avec la start-up Medicalib, en prenant aux côtés de ses fondateurs et de Day One Entrepreneurs et Partners, une participation minoritaire au capital de cette société.

