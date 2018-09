Korian : relève ses objectifs 2018 après une hausse de sa marge Ebitda au 1er semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Korian a relevé mercredi ses objectifs annuels après avoir enregistré une "bonne performance opérationnelle" en France et sur ses marchés européens au premier semestre.

Le groupe vise désormais pour l'ensemble de l'exercice une croissance de son chiffre d'affaires proche de 6%, contre un objectif de croissance supérieure à 5,5% précédemment. Il table par ailleurs sur une marge d'exploitation (Ebitda) stable par rapport à 2017.

En début d'année, le groupe s'attendait à un repli "limité et transitoire" de sa marge Ebitda en raison de la restructuration de son parc d'établissements en France.

Le groupe, qui entend poursuivre sa politique de croissance en France et à l'international, a par ailleurs annoncé être entré en discussions exclusives avec Senior Assist pour l'acquisition d'un portefeuille complémentaire de 21 établissements en Belgique représentant une capacité additionnelle de près de 1.800 lits. "Cette acquisition contribuera à hauteur d'environ 65 millions d'euros au chiffre d'affaires du groupe en année pleine", a précisé Korian dans un communiqué.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires consolidé de Korian s'est établi à 1,6 milliard d'euros, en hausse de 6% sur un an. Il a notamment été tiré par des acquisitions en Belgique et en Italie, ainsi que par "une activité plus dynamique" en France.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) semestriel a augmenté de 5,8%, à 228 millions d'euros, avec une hausse de sa marge correspondante à 13,9% du chiffre d'affaires contre 13,5% un an plus tôt.

Cette amélioration de la rentabilité résulte à hauteur de la moitié, de la montée en puissance de la politique immobilière 'asset smart' engagée en 2017 et d'autre part, de l'effet favorable sur les charges immobilières des acquisitions récentes en Belgique et en France, a précisé le groupe.

D'après FactSet, les analystes anticipaient un Ebitda de 217 millions d'euros en moyenne.

Le bénéfice net est ressorti à 55 millions d'euros, contre 38 millions un an plus tôt.

Au deuxième semestre, le groupe continuera de mener une stratégie active d'acquisitions ciblées pour renforcer ses positions dans ses différents métiers et pour tirer pleinement profit du fort potentiel de croissance de ses quatre pays d'implantation.

