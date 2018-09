Korian : relève ses objectifs après la hausse de ses résultats au S1

12 septembre (Reuters) - Korian a annoncé mercredi dans un communiqué :

* Un résultat net courant part du groupe de 52 millions d'euros au S1 2018 (+26,3%), un Ebitda de 228 millions (+9,2%) et un taux de marge opérationnelle (Ebitda) de 13,9% (contre 13,5%).

* Korian relève ses objectifs 2018, prévoit désormais une croissance de son CA proche de 6% (contre plus de 5,5% précédemment) et un taux de marge opérationnelle stable (contre un taux en "retrait limité") compte tenu de la bonne discipline en matière de coûts au S1 et des bénéfices attendus de la politique immobilière "asset smart".

* Au S2, le groupe poursuivra les programmes de rénovation et de développement engagés sur son parc" et ouvrira 5 établissements neufs supplémentaires.

* Korian continuera de mener une stratégie active d'acquisitions ciblées pour renforcer ses positions dans ses différents métiers et pour tirer pleinement profit du fort potentiel de croissance de ses quatre pays d'implantation.

* Korian a engagé des discussions exclusives avec Senior Assist pour l'acquisition en Belgique d'un portefeuille complémentaire de 21 établissements représentant une capacité additionnelle de près de 1.800 lits. Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)