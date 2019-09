Korian : relève son objectif de génération de cash

20/09/2019 | 08:38

Korian annonce avoir relevé significativement à horizon 2021 son objectif de génération de cash. Le groupe avait déjà revu à la hausse en mars dernier ses objectifs de croissance.



Le groupe indique que son objectif de cash-flow libre opérationnel est porté à 300 millions d'euros (contre 225 ME plan K-2020). L'objectif de croissance moyenne du chiffre d'affaires est désormais supérieur à 8% (contre 5% plan K-2020) avec un pipeline de plus de 14 000 nouveaux lits.



L'Objectif de marge d'Ebitda est attendue supérieure à 15,5% (vs circ.14,5% plan K-2020), sur la base d'un taux de détention immobilière d'environ 25%.



A horizon 2023, les perspectives de chiffre d'affaires sont supérieurs à 5 milliards d'euros et le groupe vise un réseau de 1500 établissements et implantations physiques dans les 6 pays d'implantation.



