Korian : relève son objectif de génération de cash pour 2021, affiche ses ambitions 2023

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Korian a relevé vendredi son objectif de génération de trésorerie pour 2021 à l'occasion de sa journée investisseurs. L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques vise désormais un cash-flow libre opérationnel de 300 millions d'euros à cet horizon, au lieu des 225 millions d'euros visés initialement dans le cadre de son plan à 5 ans K-2020.

Le groupe avait déjà relevé en mars dernier les objectifs de croissance et de marge de ce même plan. Korian vise pour 2021 un chiffre d'affaires d'au moins 4,2 milliards d'euros, soit une croissance moyenne annuelle supérieure ou égale à 8% sur la période 2019-2021, et une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 15,5%, en progression de 120 points de base par rapport à 2018.

Korian souligne l'avance prise sur sa feuille de route. Entre 2015 et juin 2019 sa marge opérationnelle a progressé de 130 points de base, la génération de cash-flow libre opérationnel a augmenté de 36% entre 2015 et 2018 et sa structure financière s'est renforcée avec un levier d'endettement ramené à 3,2 fois en juin 2019. Par ailleurs, le taux de détention immobilière du groupe est désormais de 21%, contre 14% en 2016.

Le groupe a l'intention de continuer d'investir dans son portefeuille immobilier avec l'objectif de poursuivre le relèvement progressif de son taux de détention immobilière à 25% en 2021. D'ici 2023, ce taux pourra atteindre "jusqu'à 30%", avec une perspective de chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros à cet horizon.

L'entreprise vise par ailleurs une "présence de proximité renforcée avec un réseau de 1500 établissements et implantations physiques dans les 6 pays d'implantation".

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: DID

