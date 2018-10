Korian : se rapproche toujours des sommets de 2015

16/10/2018 | 15:14

Sans annonce particulière de la part de la société, l'action Korian décollait de 5% à la Bourse de Paris, et figurait ainsi en bonne place parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120. Le titre se rapproche ainsi des sommets perdus de vue voilà trois ans, vers 35 euros : en hausse de plus de 20% en six mois, il surperforme le SBF 120 de plus de 25 points de base. Ainsi qu'Orpea, le leader du secteur, de 22 points.



Les gestionnaires de maisons de retraite médicalisées sont certes portées par une tendance structurelle : l'allongement de l'espérance de vie de retraités en situation de dépendance. Des éléments peuvent cependant penser : l'évolution de la réglementation tarifaire, alors que la 'chasse aux coûts' n'épargne pas les dépenses sociales, et la hausse des taux d'intérêt, nombre d'acteurs étant souvent, de la par leur modèle économique, structurellement endettés.



Pour sa part, et après une instabilité à la tête de l'entreprise qui semble désormais appartenir au passé, l'ex-Korian Medica profite d'un autre catalyseur spécifique : une légère amélioration de la rentabilité en Allemagne, après d'importantes acquisitions relativement compliquées ces dernières années. Ce n'est pas rien puisque ce pays compte près de 30.000 lits, pratiquement autant que la France, et qu'il concentre non loin de 40% du CA de Korian.



Notons que les analystes se montrent plutôt optimistes : au début du mois, Credit suisse est passé à l'achat sur l'action en visant non plus 32, mais 38 euros. Selon les analystes, le groupe 'est sur le bon chemin' et son 'revirement' était jugé 'convaincant'. 'La dynamique naissante de Korian est désormais durable' grâce notamment à la modernisation de ses établissements, à sa concentration sur les prestations nécessitant moins de ressources, et au contrôle des coûts, argumentaient alors les spécialistes.



Portzamparc est également acheteur du dossier. Selon les analystes, les difficultés rencontrées en Allemagne, un moindre taux de détention du parc immobilier et une croissance embarquée plus faible justifient un écart de valorisation par rapport à Orpea. Cela étant, indiquaient-ils le 9 octobre, 'le début de l'amélioration en Allemagne (politique RH, sièges sociaux harmonisés) nous incite à plus d'optimisme que par le passé'. A l'achat, ils visent 35 euros.



A suivre sur l'agenda de Korian : le chiffre d'affaires du 3e trimestre, attendu le 24 octobre.



EG



